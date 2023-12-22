Навка раскрыла отношение к выступлению россиян на ОИ в нейтральном статусе

Татьяна Навка поддержала выступление россиян на ОИ-2024 в нейтральном статусе

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка раскрыла отношение к выступлению российских спортсменов на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. Ее слова приводит РИА Новости.

Бывшая фигуристка поддержала соотечественников, которые смогут принять участие в соревнованиях. «Российский спортсмен, который будет стоять на пьедестале во время Олимпиады, — это и есть флаг и гимн нашей Родины», — отметила Навка.

Она добавила, что не видит ничего плохого в нейтральном статусе, если спортсмена не вынуждают высказываться или делать что-то против своей страны. «Мы уже ездили на Олимпийские игры без флага и гимна. Что от этого изменилось?» — поинтересовалась экс-спортсменка.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер объявила об отказе представительниц сборной страны от выступлений на международных турнирах без флага и гимна. Она также назвала позором возможное выступление российских спортсменов на Играх-2024 в нейтральном статусе.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.