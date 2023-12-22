Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эмполи
Сегодня
20:30 (Мск)
Лацио
Италия - Серия А|17-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
21:00 (Мск)
Флуминенсе
Клубный чемпионат мира - 2023|Финал
Астон Вилла
Сегодня
23:00 (Мск)
Шеффилд Юнайтед
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
12:01, 22 декабря 2023Спорт

Навка раскрыла отношение к выступлению россиян на ОИ в нейтральном статусе

Татьяна Навка поддержала выступление россиян на ОИ-2024 в нейтральном статусе

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка раскрыла отношение к выступлению российских спортсменов на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. Ее слова приводит РИА Новости.

Бывшая фигуристка поддержала соотечественников, которые смогут принять участие в соревнованиях. «Российский спортсмен, который будет стоять на пьедестале во время Олимпиады, — это и есть флаг и гимн нашей Родины», — отметила Навка.

Она добавила, что не видит ничего плохого в нейтральном статусе, если спортсмена не вынуждают высказываться или делать что-то против своей страны. «Мы уже ездили на Олимпийские игры без флага и гимна. Что от этого изменилось?» — поинтересовалась экс-спортсменка.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер объявила об отказе представительниц сборной страны от выступлений на международных турнирах без флага и гимна. Она также назвала позором возможное выступление российских спортсменов на Играх-2024 в нейтральном статусе.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Кремле ответили на версию американской газеты о катастрофе самолета Пригожина

      Расходы россиян на строительство и расширение дома оценили

      Губернатор сообщил о попытке атаковать Брянскую область

      Россияне поделились способами поднять настроение перед Новым годом

      В МИД пригрозили ответить США на развертывание ракет

      Участники СВО получат приоритетное право на поступление в колледжи

      Генсек НАТО признал сложности ВСУ в преодолении российских оборонительных линий

      В Кремле объяснили передачу «Рольфа» во временное управление России

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Описана судьба проведшей всю жизнь среди могильных крестов 13-летней россиянки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости