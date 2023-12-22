Навка рассказала о разочаровавшем ее Нью-Йорке

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, что Нью-Йорк ее разочаровал

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что Нью-Йорк ее разочаровал. Ее слова приводит РИА Новости.

Бывшая спортсменка заявила, что ей не понравились мусор, грязь и обилие бомжей в городе. «Все это покрыто смогом. Ощущение серости. Просто они не развиваются», — посчитала она, добавив, что город не изменился с 1991 года, когда она туда приехала.

В июне Навка рассказала, что оказалась в США в 1992 году и была поражена чистыми улицами и дружелюбными жителями. Позже она приехала в американский город в 2010-х годах вместе со старшей дочерью. Тогда спортсменка заметила, что Нью-Йорк поменялся в худшую сторону.

Навка — олимпийская чемпионка 2006 года в спортивных танцах. Она выступала в паре с Романом Костомаровым. Спортсменка является женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

