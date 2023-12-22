Врач назвала четыре мешающих похудению на диете фактора

Если придерживающийся диеты и физически активный человек не может похудеть, ему следует проверить состояние гормонального фона, призвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Четыре мешающих борьбе с лишним весом гормона терапевт назвала «Ленте.ру».

В первую очередь врач отметила, что трудности с похудением испытывают пациенты с инсулинорезистентностью. В их случае проблема заключается в том, что уровень глюкозы в крови повышается, а ее избыток преобразовывается в жир, объяснила терапевт. В дальнейшем это может привести к развитию диабета II типа.

Справляться с инсулинорезистентностью нужно под контролем врача. Необходимо также наладить питание, режим сна и заниматься спортом Ольга Малиновская терапевт

При ожирении также может быть нарушена выработка лептина — гормона, подающего сигнала о насыщении, продолжила Малиновская. В итоге человек с лишним весом не может похудеть, потому что не чувствует сытости и переедает.

Ученые до сих пор не установили причину невосприимчивости к лептину. По одной одной из версий, в этом виновато внутреннее воспаление. Справиться с ним непросто, однако эффективной может быть противовоспалительная диета, во время которой следует отказываться от углеводов, полуфабрикатов, фастфуда

Ольга Малиновская терапевт

Иногда причиной невозможности похудеть становится гормон стресса кортизол, объяснила врач. По словам Малиновской, организм воспринимает повышение уровня кортизола как сигнал опасности. В это случае тело начинает запасать жир, чтобы выжить в непростых условиях.

Еще одна причина, по которой вес может начать увеличиться при правильном питании и здоровом образе жизни, — это нарушение выработки гормонов щитовидной железы. Спровоцировать сбой может нехватка йода, объяснила терапевт. Она добавила, что набор веса также может начаться на фоне гипотиреоза, то есть синдрома, который возникает при низком уровне гормонов щитовидной железы. Обмен веществ при этом замедляется. Решить эту проблему можно только с медицинской помощью, заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее Малиновская напомнила о необходимости сдавать один анализ минимум раз в пять лет. Она призвала контролировать уровень холестерина.