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19:51, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Уехавший из России популярный комик раскритиковал НТВ за сюжет о нем

Комик Незлобин раскритиковал канал НТВ за сюжет о его квартире в Москве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярный стендап-комик, бывший резидент шоу Comedy Club Александр Незлобин, уехавший из России в США, раскритиковал канал НТВ за сюжет, посвященный его квартире в Москве. Об этом он высказался в эфире подкаста, опубликованного на YouTube.

По словам Незлобина, для сюжета сотрудники НТВ сняли изнутри квартиру, которую он сейчас сдает семье с ребенком в Москве. Комик заявил, что журналисты получили нужные им кадры, уговорив ребенка посодействовать в этом.

«Они (сотрудники НТВ — прим. «Ленты.ру») убедили мелкого ребенка 10-12 лет пойти снять на их телефон внутренности квартиры. Я такую вещь почувствовал, как будто героин кто-то предлагал ребенку», — признался Незлобин, говоря о впечатлении, оставшемся у него от просмотра сюжета.

Ранее Незлобин осудил СМИ за публикации о покупке им черной икры. «Какой *** [ерундой] занимаются журналисты у нас», — ответил юморист на материалы о себе.

Незлобин уехал в США в 2021 году. Комик объяснил переезд в эту страну тем, что, по его мнению, в ней хорошо развит стендап.

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      Олег Давыдов
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