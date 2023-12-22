Оценен ущерб от хакерской атаки на крупнейшего украинского мобильного оператора

«Киевстар»: из-за хакерской атаки компания потеряла 40 процентов инфраструктуры

Хакерская атака, совершенная 12 декабря на крупнейшего украинского мобильного оператора «Киевстар», привела к утрате 40 процентов инфраструктуры компании, в том числе колоссального количества данных. Слова президента «Киевстара» Александра Комарова приводит издание NV.

Комаров сравнил действия хакеров как по методам, так и по величине нанесенного вреда, с атакой ХАМАС на Израиль 7 октября. «За те полтора часа, когда мы потеряли контроль над сетью, они сделали достаточно много плохого. Разрушение инфраструктуры удалось на 40 процентов. Был очень сильно разрушен слой сети», — заявил украинский бизнесмен.

Он уверен, что перед злоумышленниками стояла задача нанести наибольший финансовый ущерб, о чем свидетельствует специфический набор целей для атаки: было уничтожено множество серверов, стерто огромное количество информации, полностью уничтожена клиентская база данных компании.

Утром 20 декабря в очередной раз стало известно о пропаже связи у ряда абонентов «Киевстара». Тогда оператор подтвердил информацию о проблемах с оказанием услуг в некоторых регионах Украины и связал это с последствиями хакерской атаки 12 декабря.