Песня Моисеева «Голубая луна» пропала с музыкальных платформ

Песня Бориса Моисеева «Голубая луна» исчезла с музыкальных платформ

Композиция певца Бориса Моисеева под названием «Голубая луна» пропала с российских музыкальных платформ. Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.

Исчезновение песни, в частности, заметили пользователи «Яндекс Музыки», «VK Музыки» и «МТС Музыки». Представители «Яндекс Музыки» объяснили, что перестали обладать правами на ее размещение еще в 2020 году, так как часть каталога исполнителя «не была загружена правообладателем на платформу».

Другие композиции артиста по-прежнему доступны для прослушивания.

В октябре директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о своем отношении к борьбе за наследство артиста.

Ранее стал известен негласный стоп-лист артистов российского радио.