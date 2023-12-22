Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:11, 22 декабря 2023Культура

Песня Моисеева «Голубая луна» пропала с музыкальных платформ

Песня Бориса Моисеева «Голубая луна» исчезла с музыкальных платформ

Фото: Сысоев Григорий / ИТАР-ТАСС

Композиция певца Бориса Моисеева под названием «Голубая луна» пропала с российских музыкальных платформ. Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.

Исчезновение песни, в частности, заметили пользователи «Яндекс Музыки», «VK Музыки» и «МТС Музыки». Представители «Яндекс Музыки» объяснили, что перестали обладать правами на ее размещение еще в 2020 году, так как часть каталога исполнителя «не была загружена правообладателем на платформу».

Другие композиции артиста по-прежнему доступны для прослушивания.

В октябре директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о своем отношении к борьбе за наследство артиста.

Ранее стал известен негласный стоп-лист артистов российского радио.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украину подозревают в теракте против российских летчиков. Их хотели отравить тортом и коньяком

      Власти прокомментировали сообщения о росте цен в России

      Полиция проверит информацию о смерти участницы шоу «Пацанки»

      Стало известно о доказательствах коррупции канцлера ФРГ Шольца

      Песня Моисеева «Голубая луна» пропала с музыкальных платформ

      Раскрыты главные полезные свойства русской бани

      Обязанных явиться в военкомат россиян не допустят к экзамену на права

      На Украине назвали причины неэффективности Bayraktar

      Ранее судимого за расправу участника СВО задержали за новый заказ

      Предсказаны победительницы конкурса красоты «Мисс Земля»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости