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20:09, 2 октября 2023Культура

Директор Моисеева рассказал об отношении к борьбе за наследство артиста

Директор Моисеева заявил, что ему некогда заниматься борьбой за наследство певца

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Директор российского певца Бориса Моисеева Сергей Горох в разговоре с «Пятым каналом» рассказал о своем отношении к борьбе за наследство артиста.

Медиаменеджер поведал, что у него нет времени принимать участие в скандалах относительно того, что оставил после себя Моисеев, и заниматься разбирательствами с братом исполнителя Марксом Толкачом, который долгое время проживает в Канаде.

Горох добавил, что сейчас занимается подготовкой к мероприятию в честь 70-летия певца, а также собирается опубликовать его неизданные песни и организовать выставку костюмов Моисеева.

Отмечается, что еще при жизни Борис Моисеев написал завещание, в котором говорилось, что все его сбережения и имущество перейдут Сергею Гороху. Когда документ был обнародован, Толкач возмутился и заявил о том, что директор певца специально настраивал звезду против родственников, не давал ему общаться с близкими и обманным путем заставил написать завещание. В декабре прошлого года брат Моисеева подал в суд.

Ранее стало известно, что 93-летняя вдова лауреата Государственной премии СССР, поэта Николая Добронравова, композитор Александра Пахмутова впала в сильную депрессию после потери супруга, в браке с которым прожила почти 70 лет.

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    Анастасия Астахова
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