В России высказались о последствиях разрыва отношений с США

Депутат Чепа: разрыв дипотношений с США приведет к непредсказуемым событиям

Разрыв дипломатических отношений с США — это один из возможных вариантов, который приведет к самым печальным последствиям, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что конфискация замороженных российских активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации может стать триггером для возможного разрыва отношений с США.

«Это, конечно, один из вариантов. И так обстановка крайне напряженная, мы находимся на самом дне наших отношений. Действия, о которых сказал замминистра, безусловно, приведут к ответной реакции, и все это вызовет серьезный подрыв возможных отношений и сложности к возврату к каким-либо переговорам», — высказался Чепа.

Он добавил, что возможный разрыв дипотношений с США повлечет за собой самые печальные последствия. «Понятно, что весь мир зависит от того напряжения, которое создано сегодня, и если мы эти трудности не преодолеем, могут произойти самые непредсказуемые события», — заключил депутат.

21 декабря газета New York Times сообщила, что Госдеп США начал срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов в интересах Украины. Предполагается, что конкретный план действий будет готов к 24 февраля 2024 года — второй годовщине начала боевых действий на Украине.

