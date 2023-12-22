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07:35, 22 декабря 2023Путешествия

Россиянин описал лакомство мужчин в Монголии фразой «стыдно и противно»

Фото: engin akyurt / Unsplash

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Монголии и описал лакомство местных мужчин фразой «стыдно, настораживающе, даже противно». Свой рассказ он опубликовал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщил, что речь идет о грудном молоке, которое монголы считают волшебным и даже целебным напитком. По их мнению, чем дольше ребенка им кормить, тем сильнее, мужественнее и здоровее он будет во взрослом возрасте.

«Но нюанс есть в том, что грудным женским молоком питаются не только дети и мальчики-борцы в школьном возрасте, — пишет россиянин. — В Монголии действительно настолько сильный культ материнского молока, что и взрослые люди совсем им не брезгуют».

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По словам блогера, этот напиток никто не воспринимает как еду, необходимую исключительно младенцам. Настоящим лакомством его считают многие взрослые.

«Немало мужчин, особенно тех, которых кормили грудью очень долго, очень любят его во взрослом возрасте и запросто могут бахнуть стаканчик свежесцеженного продукта вместе со своим малышом», — добавил путешественник.

Россиянин заявил, что кормящие жены не воспринимают это как дикость, а с радостью сцеживают пиалу молока мужу на вечер «в качестве десерта». «Также в этой стране принято предлагать такое угощение пожилым или больным родственникам, так как монголы считают грудное молоко волшебным средством от всех болезней», — отметил блогер.

Ранее в декабре этот же тревел-блогер написал, что в Монголии в поло играют верхом на верблюдах. По его словам, правила там такие же, как в классической версии игры: нужно с помощью специальной клюшки на длинной палке загнать мяч в ворота противника.

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