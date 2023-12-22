Стало известно о планах США подорвать «Северный поток» за недели до СВО

Журналист Херш: США хотели подорвать «Северный поток» за недели до начала СВО

США планировали подрыв российского газопровода «Северный поток» за недели до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в своей статье написал американский журналист Сеймур Херш.

Как стало известно журналисту, изначально американцы с помощью диверсии хотели сдержать Россию. Однако, судя по тому, что диверсия произошла в сентябре 2022 года, можно сделать вывод, что целью Вашингтона в то время стала Германия. Херш считает, что это было сделано, так как Германия воспринималась как слабое звено в коалиции поддержки Украины.

«Американцы, приписанные к тайной миссии в Балтийском море за недели до российского вторжения на Украину в феврале 2022 года, полагали, что целью было убедить российского президента Владимира Путина не вторгаться. Когда вторжение, несмотря публичные угрозы уничтожить трубопровод, все же состоялось, американской команде в Норвегии приказали продолжать работу и найти способ довести ее до конца», — пишет Херш.

Прокуратура Швеции не может дать прогноза по срокам окончания расследования взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что версия о возможном подрыве газопроводов западными спецслужбами является правдоподобной.