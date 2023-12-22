Предсказан ход мобилизации на Украине

Военный эксперт Кнутов назвал возможной мобилизацию покинувших Украину граждан

Минобороны Украины может начать мобилизацию покинувших страны граждан и уклонистов, заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он предсказал ход украинской мобилизации и судьбу пополнения рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) до нужного Минобороны количества.

Ранее начальник управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что ведомство поставило цель, несмотря ни на что, добрать необходимое количество людей для пополнения Вооруженных сил Украины с помощью мобилизации и привлечения добровольцев.

По мнению Кнутова, теоретически Минобороны Украины действительно может добрать необходимое количество граждан. «Это можно сделать за счет того, чтобы мобилизовать граждан, которые выехали за рубеж, и уклонистов. Девять миллионов беженцев уехало с Украины, и четыре миллиона уклонистов. Это цифры серьезные и солидные», — пояснил эксперт.

Однако он усомнился в эффективности подобных мобилизационных мероприятий.

«Их (новобранцев ВСУ — прим. «Ленты.ру») надо будет обучать, готовить к ведению боевых действий, это займет минимум шесть месяцев. Но Украина почему-то считает, что мы шесть месяцев будем сидеть и смотреть, как она готовит бригады, предназначенные для нового контрнаступа. В течение этих шести месяцев мы не будем сидеть сложа руки, а будем предпринимать меры, какие-то активные действия с нашей стороны будут наблюдаться», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью газете Bild, что Киев намерен в 2024 году мобилизовать украинцев, уехавших за границу. Позже министерство обороны страны опровергло эти планы, заявив, что журналисты неправильно интерпретировали слова министра.