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19:13, 22 декабря 2023Спорт

Туктамышева показала фото из номера с джакузи

Фигуристка Туктамышева показала фото из номера с джакузи на чемпионате России

Фото: Telegram-канал Tuktik_Elizaveta Tuktamysheva

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Telegram-канале показала фотографию из номера с джакузи.

Снимок был сделан на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске. «Джакузи в номере, прогулки с подругой и переживания за друзей во время комментирования», — написала Туктамышева. Также она показала фото с Максимом Траньковым и снимок с фруктами в номере.

22 октября Туктамышева объявила, что приняла решение взять паузу в спортивной карьере. Фигуристка пропустит сезон-2023/2024. Она заявила, что хочет проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряным призером. Также на ее счету медали всех достоинств командных чемпионатов планеты.

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      Анастасия Борисова
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