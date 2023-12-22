Фигуристка Туктамышева показала фото из номера с джакузи на чемпионате России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Telegram-канале показала фотографию из номера с джакузи.

Снимок был сделан на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске. «Джакузи в номере, прогулки с подругой и переживания за друзей во время комментирования», — написала Туктамышева. Также она показала фото с Максимом Траньковым и снимок с фруктами в номере.

22 октября Туктамышева объявила, что приняла решение взять паузу в спортивной карьере. Фигуристка пропустит сезон-2023/2024. Она заявила, что хочет проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряным призером. Также на ее счету медали всех достоинств командных чемпионатов планеты.

