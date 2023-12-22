В Израиле заявили о близости к выполнению поставленных задач на севере Газы

The Times of Israel: Израиль близок к выполнению задач на севере Газы

Израиль постепенно приближается к выполнению задач военной операции, осуществляемой на севере Газы. В частности, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает действовать уже на юге региона. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

«На севере сектора Газа операция постепенно приближается к реализации поставленных целей — это разгром батальонов ХАМАС и ликвидация подземной инфраструктуры организации. Мы также действуем в районе Хан-Юниса и на юге сектора Газа, а в будущем будем действовать и в других местах», — приводит издание слова главы оборонного ведомства Израиля Йоава Галланта.

Он также заявил, что лидер исламистской группировки ХАМАС Яхья Синвар уже «слышит продвижение сил ЦАХАЛа» и скоро «увидит стволы орудий».

Ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. За документ проголосовали 13 стран. Россия и США воздержались от голосования. Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призывал добавить в резолюцию пункт о немедленной приостановке боевых действий.