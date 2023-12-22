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12:48, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезда шоу «Пацанки» рассказала о слезах наставников

Кадр: «Онлайн-кинотеатр PREMIER» / YouTube

Звезда шоу «Новые пацанки» на телеканале «Пятница!» Алина Буслаева рассказала, что наставники проекта искренне переживали за участниц. Ее слова приводит издание StarHit.

У Буслаевой спросили, верит ли она в искренность преподавателей, работающих с участницами проекта. «Да, они были с нами не 24/7, но поддерживали и всегда старались помочь. Я видела их слезы на выгонах (когда кого-то из участниц выгоняли — прим. «Ленты.ру»), они искренне переживали и сочувствовали нам», — раскрыла звезда реалити.

Ранее участница шоу «Пацанки!» Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева) развеяла миф о проекте. Она назвала неправдой слухи о том, что в туалете стояли камеры. Михеева подчеркнула, что камера была установлена только в жилой комнате.

О том, что на проекте в туалетах стоят камеры наблюдения, заявила участница седьмого сезона «Новых пацанок» Виолетта Малышенко. Она пожаловалась, что была вынуждена заклеивать их каждый раз, когда заходила в уборную.

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      Мария Большакова
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