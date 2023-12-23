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09:40, 23 декабря 2023Россия

Черноморский флот провел учения по уничтожению вражеских дронов в Севастополе

Минобороны РФ: корабли ЧФ провели учения по отражению атак БПЛА на Севастополь
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) отработали комплекс действий при отражении атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника на Севастополь. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как говорится в сообщении ведомства, на кораблях ЧФ было проведено учение по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя.

В ходе тренировки моряки отработали действия по поиску, обнаружению и уничтожению вражеских дронов. Комплекс действий проводили техническими средствами и зенитным вооружением кораблей, а также с применением стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов личным составом постов противовоздушной обороны (ПВО).

С начала специальной военной операции города Крыма неоднократно подверглись атакам украинских беспилотников. 15 декабря над полуостровом за два часа также уничтожили 26 дронов.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО перехватили над Калужской областью два беспилотника Вооруженных сил Украины. Всего, согласно данным Минобороны, за 22 декабря над регионом сбили четыре украинских дрона.

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      Алиса Удовик
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