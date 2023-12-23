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17:50, 23 декабря 2023Россия

Россиянам показали новогоднюю елку в кабинете Путина

Журналист Зарубин показал новогоднюю елку в кабинете Путина

Кадр: видео Telegram-канал ЗАРУБИН

Журналист Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» показал новогоднюю ель, установленную в кабинете президента России Владимира Путина. Фрагмент передачи доступен в Telegram.

«Каждый год новогодняя ель в главном кабинете Кремля украшается по-новому. Сейчас у нас с вами есть редчайшая возможность ее рассмотреть», — сказал Зарубин. В ролике можно увидеть, что елка в кабинете главы государства украшена шарами красного и золотого цветов, игрушками в русских народных костюмах и гирляндами.

Ранее Путин рассказал о планах на Новый год. Президент сообщил, что встретит Новый год в компании близких людей.

Перед этим глава государства назвал лучший подарок на Новый год. По мнению Путина, самый большой подарок — это дети и внуки.

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      Олег Давыдов
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