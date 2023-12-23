Известного блогера обвинили в мошенничестве

Блогера Максима Темченко обвинили в мошенничестве

На известного бизнес-тренера Максима Темченко написали заявление, обвинив в мошенничестве. Об этом сообщает издание Baza.

В полицию обратилась 50-летняя Надежда, купившая курс Темченко по финансовому успеху. Женщина узнала о бизнес-тренере в октябре, когда находилась в поиске работы. Она увидела в сети курс «Как стать миллионером» под руководством Темченко и подписалась на его YouTube-канал.

Позже Надежда посетила тренинг «12 точек финансового роста», который проходил в бизнес-отеле «Аэростар» и где присутствовал сам блогер. Он рассказывал о том, как важно перестроить свое мышление, чтобы добиться финансового успеха. В конце тренинга Темченко предложил всем желающим купить его курсы со скидкой 70 процентов. Надежда приобрела «стандартный» курс за 199 тысяч рублей. Чтобы позволить себе покупку, она оформила кредит.

Вскоре женщину начали одолевать мысли о возможном обмане. Она засомневалась в честности Темченко и попросила вернуть деньги за курс, однако ей никто не ответил. Женщина несколько раз безуспешно пыталась связаться с куратором проекта и в результате обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы продлил на два месяца арест блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову. Он является фигурантом дела о мошенничестве.