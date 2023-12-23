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11:40, 23 декабря 2023Силовые структуры

Известного блогера обвинили в мошенничестве

Блогера Максима Темченко обвинили в мошенничестве

Кадр: @maksimtemchenko / YouTube

На известного бизнес-тренера Максима Темченко написали заявление, обвинив в мошенничестве. Об этом сообщает издание Baza.

В полицию обратилась 50-летняя Надежда, купившая курс Темченко по финансовому успеху. Женщина узнала о бизнес-тренере в октябре, когда находилась в поиске работы. Она увидела в сети курс «Как стать миллионером» под руководством Темченко и подписалась на его YouTube-канал.

Позже Надежда посетила тренинг «12 точек финансового роста», который проходил в бизнес-отеле «Аэростар» и где присутствовал сам блогер. Он рассказывал о том, как важно перестроить свое мышление, чтобы добиться финансового успеха. В конце тренинга Темченко предложил всем желающим купить его курсы со скидкой 70 процентов. Надежда приобрела «стандартный» курс за 199 тысяч рублей. Чтобы позволить себе покупку, она оформила кредит.

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Вскоре женщину начали одолевать мысли о возможном обмане. Она засомневалась в честности Темченко и попросила вернуть деньги за курс, однако ей никто не ответил. Женщина несколько раз безуспешно пыталась связаться с куратором проекта и в результате обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы продлил на два месяца арест блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову. Он является фигурантом дела о мошенничестве.

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      Алиса Удовик
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