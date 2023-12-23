Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:25, 23 декабря 2023Интернет и СМИ

На Западе указали Зеленскому на непобедимость Залужного на политической арене

IFQ: главком ВСУ Залужный может победить Зеленского на политической арене
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Западное издание IL Fatto Quotidiano указало президенту Украины Владимиру Зеленскому на то, что главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерий Залужный может одержать победу на выборах главы государства.

«Зеленский знает, что если Залужного отстранить от командования и пустить на политическую арену, то он будет практически непобедим», — пишут авторы статьи.

В материале отмечается, что практически любое решение главкома в итоге раздражает президента, а конфликт между военным и политическим руководством Украины уже вышел за границы страны.

Издание заявляет, что в условиях предстоящих весной 2024 года выборов все чаще происходят столкновения между теми, кто хотел бы видеть Зеленского на посту главы государства, и теми, кто стремится его заменить, возможно, на Залужного.

Сообщения о конфликте президента Украины Владимира Зеленского с военным руководством начали появляться в ноябре, после того, как Залужный в интервью The Economist заявил, что украинская армия не сможет добиться прорыва.

После этого в западных СМИ появилась информация, что Зеленский и Залужный могут оказаться политическими соперниками, а разногласия между ними в последнее время нарастают. В связи с этим, в частности, идут разговоры о том, что Зеленский может попытаться уволить Залужного с должности главкома.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Описано влияние тотальной мобилизации на Украине на ход СВО

      На Украине рассказали о побеге волонтеров за границу

      В ФСБ заявили об использовании НАТО переданных Сафроновым данных о спутниках

      На Западе указали Зеленскому на непобедимость Залужного на политической арене

      В США объяснили причины насильственной мобилизации на Украине

      ФСБ сообщила о передаче Сафроновым ФРГ секретных данных по операции в Сирии

      В США сообщили о сигналах от России к прекращению огня на Украине

      В Венгрии заявили о тошноте из-за решений по Украине

      Израиль получил предостережение от США от ударов по Ливану

      Тарасова высмеяла форму еще одной фигуристки в прямом эфире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости