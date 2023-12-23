Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:07, 23 декабря 2023Бывший СССР

Названа преграда для украинского «экономического чуда»

Доцент Ромащенко назвал демографию главной преградой для восстановления Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Демография и трудности с возвращением миллионов беженцев являются главными преградами для восстановления Украины после конфликта. Их назвал доцент кафедры международной экономики Черкасского национального университета Тарас Ромащенко в статье для издания EUobserver.

Как считает экономист, несмотря на 6,2 миллиона зарегистрированных украинских беженцев во всем мире, есть «предположения», что после окончания конфликта в стране может произойти «экономический бум». Он утверждает, что такого мнения придерживаются не только большинство жителей старны, но и союзники Киева, которые считают новый «План Маршалла» по восстановлению экономики Украины почти решенным делом.

Однако главной проблемой может стать недостаток квалифицированной рабочей силы с учетом потерь мужского населения, бегства за границу женщин и детей, а также серьезных демографических проблем в прошлом. Сокращение населения может поставить под угрозу перспективы украинского «экономического чуда», полагает Ромащенко.

Материалы по теме:
В США решили передать Украине замороженные активы России. Центробанк и богатые россияне могут потерять миллиарды долларов
В США решили передать Украине замороженные активы России.Центробанк и богатые россияне могут потерять миллиарды долларов
8 ноября 2023
Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте. Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?
Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте.Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?
5 декабря 2023
«Идет война на истощение» Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
«Идет война на истощение»Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
7 декабря 2023

По мнению ученого, Киев должен стремиться к возвращению каждого беженца, для этого правительство должно создать эффективные программы репатриации. Однако их эффективности может повлиять нежелание беженцев возвращаться. Во-вторых, страны, принявшие беженцев и вкладывающиеся в их интеграцию, могут иметь отличные от Киева планы, поскольку для них украинцы являются свежей рабочей силой.

Еще одним фактором может стать «непродуманная национальная политика» Украины, которая выражается в высказываниях чиновников о готовности ввести трехлетний запрет на выезд мужчин после окончания конфликта, а также в заявлениях о намерении наказать сбежавших от мобилизации.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предположила, что Украина сможет «продержаться» без финансовой помощи западных стран пару месяцев. По ее мнению, в таком случае «экономическое возрождение» страны будет поставлено под угрозу. Промедление в этом вопросе заставит Киев вернуться к печати денег, как в 2022 году.

В начале ноября сообщалось, что МВФ пересмотрит программу расширенного финансирования Украины. Предполагается, что это позволит привлечь следующий транш помощи стране в размере около 900 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Западе заявили об инициативе России на большей части фронта. Какие просчеты допустили Киев и его союзники?

      На Украине заявили о радости Зеленского от катастрофы в Киеве

      ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек в зоне СВО

      В Крыму назвали рекордным число нарушений при передаче полуострова УССР

      Российские военнослужащие уничтожили два танка Leopard 2 в зоне СВО

      Названа преграда для украинского «экономического чуда»

      В США признали бессмысленность финансирования Украины

      Солдаты ВСУ пожаловались на тотальную усталость

      Названо превосходящее «Искандер» по разрушительной мощности оружие

      Психиатр предупредил россиян об опасности шампанского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости