Доцент Ромащенко назвал демографию главной преградой для восстановления Украины

Демография и трудности с возвращением миллионов беженцев являются главными преградами для восстановления Украины после конфликта. Их назвал доцент кафедры международной экономики Черкасского национального университета Тарас Ромащенко в статье для издания EUobserver.

Как считает экономист, несмотря на 6,2 миллиона зарегистрированных украинских беженцев во всем мире, есть «предположения», что после окончания конфликта в стране может произойти «экономический бум». Он утверждает, что такого мнения придерживаются не только большинство жителей старны, но и союзники Киева, которые считают новый «План Маршалла» по восстановлению экономики Украины почти решенным делом.

Однако главной проблемой может стать недостаток квалифицированной рабочей силы с учетом потерь мужского населения, бегства за границу женщин и детей, а также серьезных демографических проблем в прошлом. Сокращение населения может поставить под угрозу перспективы украинского «экономического чуда», полагает Ромащенко.

По мнению ученого, Киев должен стремиться к возвращению каждого беженца, для этого правительство должно создать эффективные программы репатриации. Однако их эффективности может повлиять нежелание беженцев возвращаться. Во-вторых, страны, принявшие беженцев и вкладывающиеся в их интеграцию, могут иметь отличные от Киева планы, поскольку для них украинцы являются свежей рабочей силой.

Еще одним фактором может стать «непродуманная национальная политика» Украины, которая выражается в высказываниях чиновников о готовности ввести трехлетний запрет на выезд мужчин после окончания конфликта, а также в заявлениях о намерении наказать сбежавших от мобилизации.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предположила, что Украина сможет «продержаться» без финансовой помощи западных стран пару месяцев. По ее мнению, в таком случае «экономическое возрождение» страны будет поставлено под угрозу. Промедление в этом вопросе заставит Киев вернуться к печати денег, как в 2022 году.

В начале ноября сообщалось, что МВФ пересмотрит программу расширенного финансирования Украины. Предполагается, что это позволит привлечь следующий транш помощи стране в размере около 900 миллионов долларов.