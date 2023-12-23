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12:35, 23 декабря 2023Спорт

Олимпийская чемпионка осудила Тарасову за оскорбление фигуристов

Бестемьянова раскритиковала Тарасову за оскорбление фигуристки Талалайкиной

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова критически оценила комментарии заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой во время чемпионата России по фигурному катанию. Ее слова приводит «Советский спорт».

Бестемьянова осудила Тарасову за оскорбление фигуристов в прямом эфире. «Татьяна Анатольевна много чего говорила. Татьяна Анатольевна сегодня оскорбляла и унижала людей, что никак не годится для ТВ. Это недопустимо», — подчеркнула она.

22 декабря Тарасова высмеяла выступление российской фигуристки Марии Талалайкиной в короткой программе турнира. «Не хочется никого обижать. Но… надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику», — заявила она.

Талалайкина каталась под флагом Италии с декабря 2021-го по октябрь 2022-го. После она вернулась в Россию в группу тренера Евгения Рукавицына. Фигуристка — бронзовый призер этапов и финала Кубка России.

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