Посол заявил о вынужденном сохранении контактов России и ФРГ

Посол ФРГ в РФ Ламбсдорфф: Германии придется сохранить контакты с Россией

Германии придется сохранить контакты с Россией. Об этом заявил посол ФРГ в РФ Александр Граф Ламбсдорфф, чьи слова приводит РИА Новости.

«У нас совершенно разные позиции по фундаментальным вопросам (...) Но Россия является и остается территориально крупнейшей страной мира, занимает постоянное место в Совете Безопасности ООН и непосредственно соседствует ЕС. Так что нам придется общаться с Россией», — пояснил он.

Ламбсдорфф отметил, что первая цель Берлина — положить конец конфликту на Украине. Помимо того, важно добиться установления прочного мира, который будет основан на международном праве.

В октябре Ламбсдорфф заявил, что справедливый и прочный мир возможен лишь в том случае, если он будет опираться на принципы международного права. Он отметил, что сегодня еще очень далеко от мира и справедливости, однако дипломатическая работа «во имя лучшего будущего уже началась».