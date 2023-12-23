У Панарина прервалась результативная серия по домашним матчам с очками

У россиянина Панарина прервалась результативная серия из 13 матчей дома с очками

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Эдмонтон Ойлерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Ойлерс». Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин результативными действиями не отметился. Таким образом, у нападающего прервалась результативная серия из 13 домашних матчей с набранными очками.

Панарин занимает пятое место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата. На счету российского форварда 17 заброшенных шайб и 26 результативных передач.

Ранее NHL Network включил Панарина в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ. Нападающий, выступающий за «Рейнджерс» с 2019 года, занял 32-е место в списке. Его текущий контракт с командой рассчитан до 2026 года.