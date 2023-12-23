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11:36, 23 декабря 2023Мир

Захарова прокомментировала отсутствие реакции на запросы России по Буче

Захарова: отсутствие реакции по Буче на запросы РФ говорит об инсценировке

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Отсутствие реакции международных организаций на запросы российской стороны и СМИ о предоставлении списков погибших в Буче свидетельствует о постановке событий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, в Буче имела место быть «некрофильская инсценировка», а выполнила ее Украина при участии США и Великобритании. Захарова также заявила, что за основу была взята провокация Третьего рейха в Неммерсдорфе в 1944 году.

Ранее в МИД заявили о разоблачении фарса постановки в Буче.

В апреле 2022 года в ряде иностранных СМИ были показаны кадры с телами людей, которые лежали на улицах Бучи.

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      Илона Палей
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