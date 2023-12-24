Назван главный конкурент России в Арктике

Сенатор Долгов назвал США главным конкурентом России в Арктике

Член Совета Федерации Константин Долгов прокомментировал притязания США на континентальный шельф в Арктике. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Сенатор назвал США главным конкурентом России в Арктике и подчеркнул, что Москва продолжит отстаивать свои интересы.

Ранее в Госдепе США рассказали об увеличении континентального шлейфа в Арктике и Беринговом море. По данным Bloomberg, за счет этого США намерены получить доступ к минералам для производства аккумуляторов для электрокаров, а также к месторождению нефти и газа. В Госдепе добавили, что расширение шельфа в Арктике не создает территориальных споров с Россией.

Упомянутая зона Арктики и Берингова моря обладает растущим стратегическим значением: кроме Соединенных Штатов на нее претендуют Россия и Канада.