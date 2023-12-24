Названы лучшие упражнения для здоровья после 60 лет

Журналисты «Кубань 24» назвали лучшие упражнения для здоровья после 60 лет. Об этом сообщается в материале издания.

Для начала они посоветовали выполнять в кровати потягивания в разные стороны, а также наклоны головы. Затем нужно встать с кровати и несколько раз подняться с пятки на носок, а также сделать невысокие махи ногами. При этом необходимо сохранять ровное дыхание.

Для работы ЖКТ рекомендовано делать легкие скручивания. Они помогут привести мышцы в тонус и улучшат пищеварение. Еще нужно стоя дотягиваться локтем до противоположного колена, поднимая согнутую ногу. Также авторы посоветовали выполнять бытовые дела, совмещая их с физическими упражнениями.

21 декабря фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы убрать живот после 40 лет. Для начала Ротач посоветовала делать разгибание бедра на полу. Также полезными упражнениями станут приседания, выпады, планка и ягодичный мост.