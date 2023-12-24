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14:07, 24 декабря 2023Забота о себе

Развеян миф о пользе специальных очков для компьютера

Офтальмолог Шилова: польза спецочков для работы за компьютером не доказана

Фото: Ionut Roman / Unsplash

Польза желтого фильтра на линзах специальных очков для работы за компьютером не доказана. Популярный миф развеяла врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалистка отметила, что такие линзы могут уменьшить количество голубого света, повысить контрастность картинки и сделать экран более читаемым. «Но стоит отметить, что польза этих очков недостаточно доказательна. Несмотря на их популярность, исследования по эффективности все еще ограничены, мнения специалистов расходятся. Если в них комфортно, то пользоваться ими можно, но это не стопроцентная рекомендация и не гарантия того, что они облегчат работу за компьютером при длительной нагрузке», — подчеркнула Шилова.

Врач считает, что более эффективным будет периодически выполнять упражнения для мышц глаз. Офтальмолог также посоветовала уменьшать голубой спектр в настройках яркости экрана и правильно организовать рабочее место.

Ранее в Роскачестве опровергли миф об опасном для здоровья излучении от мобильных телефонов. В ведомстве уточнили, что телефоны не излучают радиацию и практически не отличаются от других бытовых приборов.

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      Нина Ташевская
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