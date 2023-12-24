Олимпийский чемпион Уайлд высказался о выступлении в нейтральном статусе

Сноубордист Уайлд заявил, что откажется ехать на Игры-2026 в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд высказался о выступлении в нейтральном статусе. Его слова приводит ТАСС.

Сноубордист заявил, что откажется ехать на Олимпийские игры-2026 под нейтральным флагом. «Буду выступать только за Россию. Я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей. Сборная России через два года уделает всех в Милане», — поделился он.

В октябре 2022 года Уайлд объяснил решение остаться в России. Сноубордист заявил, что нужен стране. Он добавил, что для него отъезд — это попытка убежать от проблем, а не способ решить их.

Уайлд родился в США, в 2012 году получил российский паспорт. В составе сборной России сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Также на его счету бронза Игр-2022 в Пекине.