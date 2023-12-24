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14:37, 24 декабря 2023Экономика

Путин разрешил Росбанку выкупить доли Societe Generale

Президент Путин разрешил Росбанку доли Societe Generale в российских активах
СюжетСанкции против России:

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент России Владимир Путин разрешил Росбанку выкупить доли французской финансовой группы Societe Generale в российских активах. Распоряжение главы государства опубликовано на портале правовых актов.

Таким образом, Росбанк может приобрести акции ВТБ, «Россетей», «Русгидро», «Интер РАО», «Газпрома», «Сургутнефтегаза» и АЛРОСА.

Распоряжение «О специальном решении о совершении сделок публичным акционерным обществом "Росбанк"» подписано в соответствии с указом президента о применение специальных мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

Ранее Путин заявил, что Запад не рассчитывал на то, что российские банки пройдут все сложности, которые им создавались извне. Так президент прокомментировал слова главы ВТБ Андрея Костина о том, что, вопреки западному «беспределу», банк чувствует себя хорошо.

В конце февраля 2023 года вступил в силу десятый пакет санкций Евросоюза против России, в который включили Росбанк, Тинькофф банк и Альфа-банк. С этого момента санкции касаются всех российских системно значимых банков.

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      Екатерина Подвигина
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