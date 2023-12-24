Стало известно о нежелании Слуцкого работать в России

Бывший футболист Ловчев заявил о нежелании тренера Слуцкого работать в России

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в своем Telegram-канале рассказал о нежелании тренера Леонида Слуцкого работать в России.

Ловчев заявил, что встреча со Слуцким произошла в кафе в телецентре Останкино около года назад. «Я так понял, что это из-за судейства, когда его "Рубин" прибивали», — поделился подробностями он.

19 декабря стало известно, что Слуцкому предложили работу в китайском футбольном клубе «Шанхай Шэньхуа». Команда располагается на пятом месте в чемпионате Китая с 52 очками в 30 матчах.

Последним клубом Слуцкого стал «Рубин», в котором он работал с 2019-го по 2022-й. Уточнялось, что он ушел из команды по собственному желанию.

Тренер известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Наибольших успехов Слуцкий добился будучи тренером армейцев. Он трижды приводил клуб к победе в чемпионате России. Кроме того, с 2015 по 2016 год специалист возглавлял сборную России.