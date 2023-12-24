В США рассказали о двух серьезных неудачах Украины

LA Times: Украина испытала неудачи в конфликте с РФ и на поле боя, и в политике

Украина в 2023 году испытала две серьезные неудачи в конфликте с Россией и на поле боя, и в политике. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Первая неудача связана с долгожданным наземным контрнаступлением Украины — оно было заблокировано российскими оборонительными сооружениями, оказавшимися более прочными, чем ожидалось. Ситуация стала болезненной для украинской власти, ожидавшей, что наступление переломит ход конфликта.

Вторая произошла в Вашингтоне, где республиканцы в Конгрессе не согласовали запрос президента США Джо Байдена о выделении 61 миллиарда долларов на продолжение военных действий Украиной в 2024 году. Если это финансирование не будет одобрено в ближайшее время, помощь со стороны Европы также может уменьшиться, а способности Киева к борьбе резко ухудшатся.

Издание отмечает, что руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял в Вашингтоне, что если тупиковая ситуация сохранится, возникнет большой риск проигрыша в конфликте. При этом Палата представителей США не отреагировала на просьбу администрации, заключить сделку в Сенате также не удалось.

«В итоге Украина не знает, сможет ли она рассчитывать на дополнительное финансирование, артиллерийские снаряды и ПВО, которые нужны ей для защиты городов», — говорится в публикации. По мнению военных экспертов, того снабжения, что уже есть у Киева, хватит до конца января. Но неопределенность насчет будущих поставок вынудила украинскую сторону свернуть часть операций и снизить интенсивность артиллерийского огня.

В публикации также сказано, что если Конгресс США не одобрит финансирование в ближайшие сроки, это станет уроком другим странам, что внутриполитические факторы сделали США «ненадежным союзником».

20 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США «практически закончились время и деньги» на оказание помощи Украине. Он также добавил, что у Вашингтона есть четкий план развития Украины без текущего финансирования.