В Сочи начали проверку после падения дерева на мужчину

СК начал проверку в связи с обрушением дерева на мужчину в Сочи во время шторма

В Сочи начали доследственную проверку после того, как на мужчину упало дерево. Об этом сообщает официальный Telegram-канал управления Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Вечером 23 декабря на улице 60 лет ВЛКСМ в Сочи произошло обрушение дерева. В результате падения проходивший мимо 46-летний мужчина получил серьезные травмы, спасти его не удалось. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины происшедшего.

Ранее сообщалось, что после дождей и сильного ветра в центре Сочи сошел оползень. Перемещенный грунт повредил магистральный водопровод. В связи с этим несколько улиц остались без воды. Кроме того, из-за шторма без света остались тысячи жителей Сочи. Электроснабжение было нарушено в четырех районах города после того, как сильный ветер повредил провода.

Управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило жителей, что до 25 декабря в регионе могут возникать смерчи и сильные штормы в акватории города. Также существует лавинная опасность в горах, а высота волн может достигать 4,5 метра.