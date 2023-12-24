Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 24 декабря 2023Россия

В Сочи начали проверку после падения дерева на мужчину

СК начал проверку в связи с обрушением дерева на мужчину в Сочи во время шторма

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В Сочи начали доследственную проверку после того, как на мужчину упало дерево. Об этом сообщает официальный Telegram-канал управления Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Вечером 23 декабря на улице 60 лет ВЛКСМ в Сочи произошло обрушение дерева. В результате падения проходивший мимо 46-летний мужчина получил серьезные травмы, спасти его не удалось. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины происшедшего.

Ранее сообщалось, что после дождей и сильного ветра в центре Сочи сошел оползень. Перемещенный грунт повредил магистральный водопровод. В связи с этим несколько улиц остались без воды. Кроме того, из-за шторма без света остались тысячи жителей Сочи. Электроснабжение было нарушено в четырех районах города после того, как сильный ветер повредил провода.

Управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило жителей, что до 25 декабря в регионе могут возникать смерчи и сильные штормы в акватории города. Также существует лавинная опасность в горах, а высота волн может достигать 4,5 метра.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российский боксер-чемпион Родионов погиб в ДТП после похорон матери. Что известно о страшной аварии?

      Развеян миф о пользе специальных очков для компьютера

      Ковальчук дебютировал за «Спартак»

      Россиянка описала поездку в Сочи в несезон фразой «ходила в тоске и рыдала»

      В Ватикане выразили уверенность в помощи Китая в достижении мира на Украине

      Подростков задержали за нападение на дворников-мигрантов в Петербурге

      В Сочи начали проверку после падения дерева на мужчину

      Путин назвал характерное только для Российской армии качество

      Сотрудник ФСИН заставил третьеклассницу прислать ему видео с раздеванием

      Минобороны рассказало об уничтожении 49 беспилотников ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости