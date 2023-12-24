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10:00, 24 декабря 2023Путешествия

В Сочи рассказали о работе аэропорта при штормовом предупреждении

Аэропорт Сочи: четыре летевших в город самолета остаются на запасных аэродромах
СюжетЛивень в Сочи

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Аэропорт Сочи работает по фактической погоде во время объявленного в городе штормового предупреждения. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в Telegram-канале.

24 декабря четыре самолета, летевших в Сочи, остаются на запасных аэродромах, поскольку члены экипажа отдыхают. При этом с полуночи сочинский аэропорт обслужил 21 рейс на прилет и 28 отправлений на вылет.

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В пресс-службе также рассказали, что в одном из самолетов авиакомпании Smartavia, следовавшем из Сочи в Москву, трем пассажирам стало плохо и они отказались от полета. Людей сняли с рейса в сопровождении медиков, хотя госпитализация им впоследствии не потребовалась. Лайнер отправился в столицу около 23:40 в субботу, 23 декабря.

«В Сочи 23, 24 и 25 декабря действует штормовое предупреждение: в городе сильный ветер, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег», — напомнили в авиагавани. Путешественников призвали соблюдать меры безопасности и учитывать ситуацию на дорогах.

Ранее Росавиация сообщила, что около 20 летевших в Сочи пассажирских самолетов сменили курс и ушли на запасные аэродромы. Воздушные суда не смогли приземлиться в курортном городе из-за сильного бокового ветра и обильных осадков.

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      Мария Борисова
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