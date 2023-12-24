В Эстонии заявили о планах России испортить Рождество Украине

Эстонский генерал Террас: Россия испортит Украине Рождество, начав наступление

Россия может испортить Рождество Украине, если соберет для этого силы, так как у Украины заканчивается вооружение. Об этом заявил бывший глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас, передает ERR.

«Силы Украины заканчиваются. У них на исходе техника и оружие. У России этого тоже немного, но они могут собраться для этого конкретного рождественского наступления», — сказал Террас.

По мнению Терраса, Запад должен нарастить военную поддержку Украины. Он уверен, что если фронт развалится, а Россия сможет забрать обратно что-то крупное, это станет «плохим сигналом всему миру». Генерал добавил, что Европарламент должен сыграть роль в этой ситуации.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что перемирие России и Украины на Рождество возможно, но для этого нужно соответствующее желание со стороны Киева. Он не исключил риск обмана российской стороны и переход Украины к боевым действиям, несмотря на объявленное перемирие.

В начале 2023 года президент России Владимир Путин поручил ввести с 6 по 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня, заявив, что под таким предлогом Россия усилит свои позиции и подготовится к новой волне агрессии против Киева и Европы.