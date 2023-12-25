Исходный код GTA V выложили в сеть

Insider Gaming: опубликован исходный код GTA V и данные о GTA VI

В сети опубликовали конфиденциальные данные, касающиеся игры GTA V. Об этом сообщает издание Insider Gaming.

Журналисты обратили внимание на новые скриншоты, которые появились на форумах хакеров. Судя по изображениям, утечка касается исходного кода Grand Theft Auto V, которая вышла в 2015 году.

Также на форумах появилась информация о части кода предстоящей игры GTA VI, данные, касающиеся игры 2008 года Bully, и материалы о других тайтлах Rockstar Games. По версии журналистов, данные мог похитить подросток Арион Куртаж, которого в конце декабря суд отправил на пожизненное лечение.

По словам специалистов, оказавшийся в общем доступе исходный код GTA V может навредить студии и игровому сообществу. В частности, хакеры могут использовать информацию для создания «более агрессивных чит-кодов» для мультиплеерной версии игры Grand Theft Auto Online.

Представители Rockstar Games никак не прокомментировали информацию о сливе.

Rockstar Games неоднократно подвергалась атакам хакеров. В ноябре 2021 года в сети появился исходный код переиздания культовых частей Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.