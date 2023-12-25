Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:21, 25 декабря 2023Ценности

Инстасамка призналась в желании избавиться от имплантов

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, призналась в желании избавиться от имплантов в области ягодиц. Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале телеведущей Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка».

23-летняя звезда заявила, что сожалеет о проделанной пластической операции и думает вернуть натуральную форму тела. Она также рассказала, что планирует сделать с имплантами после их удаления.

«Если вытащу, хотела прямо, чтобы они такие кровавые были и чтобы эта штука так засохла. И поставить их как арт-объект в стеклянный куб», — высказалась исполнительница.

Ранее Инстасамка раскрыла действенный способ похудеть на 20 килограммов. Она сообщила, что отказалась от употребления сахара, молочных продуктов и яиц, что помогло ей быстро прийти в форму.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Сербии подавили массовые беспорядки. Могли ли они привести к революции и как властям помогла Россия?

      В Великобритании украинских беженцев стали чаще обманывать с визами

      Россиянам станут доступны удобные перелеты в популярные пляжные страны

      Сербская оппозиция перекрыла еще одну улицу в центре Белграда

      Путин разрешил поднять флаги на трех кораблях Военно-морского флота

      Крымский мост перекрыли для автомобилей

      Россиянам рассказали о ценах на красную икру

      Полковник назвал главную потерю ВСУ

      Россиянам раскрыли простые способы стать энергичнее зимой

      Российские палубные истребители провели учения близ границы стран НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости