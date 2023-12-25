Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, призналась в желании избавиться от имплантов в области ягодиц. Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале телеведущей Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка».

23-летняя звезда заявила, что сожалеет о проделанной пластической операции и думает вернуть натуральную форму тела. Она также рассказала, что планирует сделать с имплантами после их удаления.

«Если вытащу, хотела прямо, чтобы они такие кровавые были и чтобы эта штука так засохла. И поставить их как арт-объект в стеклянный куб», — высказалась исполнительница.

Ранее Инстасамка раскрыла действенный способ похудеть на 20 килограммов. Она сообщила, что отказалась от употребления сахара, молочных продуктов и яиц, что помогло ей быстро прийти в форму.