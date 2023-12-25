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10:45, 25 декабря 2023Ценности

Инстасамка раскрыла действенный способ похудеть на 20 килограммов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, раскрыла действенный способ похудеть на 20 килограммов. Соответствующее интервью появилось в программе телеведущей Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» на YouTube.

По словам 23-летней исполнительницы, после переезда от матери в 17 лет она стала есть мучное, сладкое, фастфуд и пить кофе с сиропами. «Я просто не пила воду, ела много теста, не разделяла еду на хорошую и плохую. Просто заказывала то, что мне вкусно», — призналась она.

Затем, как заявила артистка, она стала регулярно тренироваться с фитнес-инструктором, однако не смогла избавиться от лишнего веса. «Я нашла себе тренера и, не задумываясь, пошла в зал тягать железо. В итоге я поняла, что это не моя история. Мне нужно согнать вес, а я тренируюсь, не понимаю, что кушаю. Я поняла, что делаю что-то не так», — объяснила звезда.

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При этом Инстасамка рассказала, что увлеклась нутрициологией, сдала анализы, проконсультировалась с медиками и стала налаживать пищевое поведение. Так, она отказалась от употребления сахара, молочных продуктов и яиц, что помогло ей быстро прийти в форму.

Ранее в декабре Инстасамка выступила на сцене в колготках. Для премии онлайн-издания Peopletalk артистка выбрала капроновые черные колготки, белую футболку, оформленную надписями, и серую короткую шубу.

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      Екатерина Ештокина
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