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16:53, 25 декабря 2023Среда обитания

Крымский мост открыли для автомобилей

Крымский мост открыли для автомобильного движения после перерыва
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: «Лента.Ру»

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Движение вновь открыли после получасового перерыва, в 16:37 по московскому времени. О временном перекрытии моста сообщалось в 16:07. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей просили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины перекрытия не назывались.

Президент России Владимир Путин ранее рассказывал россиянам, что Крымский мост хотели строить еще при царе Николае II и Иосифе Сталине. Однако, по словам президента, реализовать эту идею предшествовавших глав государства удалось только сейчас, причем с блеском.

Крымский мост был открыт для проезда автомобилей в 2018 году, а для железнодорожного транспорта — в 2019-2020 годах.

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      Мария Черкасова
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