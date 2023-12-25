Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в Россию куриные яйца

Путин в шутку попросил Лукашенко не жадничать и поставить в Россию куриные яйца

Президент России Владимир Путин в шутку попросил белорусского коллегу Александра Лукашенко поставить в РФ куриные яйца, его цитирует ТАСС.

«Поставьте нам немножко! Не жадничайте», — так Владимир Путин отреагировал на слова Лукашенко, что Белоруссия обеспечивает себя продуктами питания, включая куриные яйца.

Лукашенко также сообщил, что страна сама покрывает внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах и других товарах.

14 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, Владимир Путин принес россиянам свои извинения за резкий рост цен на куриные яйца. Он также сослался на то, что подорожание было вызвано сбоем в работе правительства, и пообещал, что ситуация с ценами будет улучшаться.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев позже заявил, что цены на яйца в РФ пойдут на спад после Нового года.

