Полянский заявил о восприятии Израилем резолюции ООН как разрешение на атаки

Полянский: Израиль воспринял резолюцию СБ ООН как разрешение на атаки по Газе

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Израиль воспринял резолюцию Совета безопасности ООН как разрешение на атаки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Израиль трактует ее так, что "создание условий" для длительного прекращения огня подразумевает продолжение зачистки сектора [Газа]», — заявил он. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Армия обороны страны расширяет военные операции в секторе Газа, поскольку это единственный путь вернуть заложников, уничтожить ХАМАС».

Полянский также отметил, что не понимает в чем выгода палестинцев от резолюции. Он подчеркнул, что если бы не «настойчивые просьбы, даже мольбы», то Россия наложила бы вето на документ.

22 декабря стало известно, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Документ требует от Израиля и палестинской группировки ХАМАС расширить действия по гумпомощи для анклава.