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07:52, 25 декабря 2023Спорт

Российская фигуристка показала фото в обтягивающем коротком платье с декольте

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новые фотографии в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка показала фото в обтягивающем черном коротком платье с декольте. Снимки были сделаны в Дубае.

Константинова приостановила спортивную карьеру летом 2022 года. Спортсменка призналась, что отстранение российских фигуристов от международных соревнований стало для нее переломным моментом.

В конце июля 2022 года тренер спортсменки Виктория Буцаева заявила, что Константинова прервала карьеру. Наставница Константиновой добавила, что сама фигуристка переключилась на работу тренером.

Константинова завоевала бронзу на Универсиаде в 2019 году. Также она показывала четвертый результат в одиночном катании на чемпионате Европы.

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      Анастасия Борисова
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