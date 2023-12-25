Российская фигуристка показала фото в обтягивающем коротком платье с декольте

Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новые фотографии в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка показала фото в обтягивающем черном коротком платье с декольте. Снимки были сделаны в Дубае.

Константинова приостановила спортивную карьеру летом 2022 года. Спортсменка призналась, что отстранение российских фигуристов от международных соревнований стало для нее переломным моментом.

В конце июля 2022 года тренер спортсменки Виктория Буцаева заявила, что Константинова прервала карьеру. Наставница Константиновой добавила, что сама фигуристка переключилась на работу тренером.

Константинова завоевала бронзу на Универсиаде в 2019 году. Также она показывала четвертый результат в одиночном катании на чемпионате Европы.