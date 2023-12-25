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12:32, 25 декабря 2023Спорт

Российский конькобежец-чемпион остался в порванном комбинезоне на соревнованиях

Конькобежец Кулижников выступал в порванном комбинезоне на чемпионате России
Павел Кулижников

Павел Кулижников. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников рассказал, что выступал без целого комбинезона на дистанции 1000 метров на чемпионате России в Иркутске. Его слова приводит «Матч ТВ».

Причиной стало то, что спортсмен за день до соревнований порвал свой последний комбинезон. «В итоге комбез расстегнут, сверху кофта. Не обтягивает ничего», — заявил он. Кулижников добавил, что ему не важны медали чемпионата России.

Кулижников остался без медали на этой дистанции на чемпионате России в Иркутске. Победу одержал Руслан Мурашов.

7 октября Кулижников высказался о призовых на внутренних турнирах. Спортсмен заявил, что получает очень мало по сравнению с тем, что мог зарабатывать на международной арене.

Конькобежец — трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье. На его счету также пять побед на чемпионатах мира на отдельных дистанциях.

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      Анастасия Борисова
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