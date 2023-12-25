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15:29, 25 декабря 2023Культура

Садальский назвал Ивлееву «дремучей тундрой» после голой вечеринки

Садальский раскритиковал голую вечеринку Ивлеевой и назвал блогершу «тундрой»

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Актер театра и кино, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский отреагировал на голую вечеринку блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом он сообщил в разговоре с News.ru.

Садальский назвал блогершу «дремучей тундрой», а также отметил, что ее компания (звезды, которые пришли на скандальное мероприятие) казались ему умнее и интереснее, чем сама ведущая. «Печально, что так выглядит элита России. Кроме голой жопы, они ничем не могут удивить», — высказался артист.

Актер выступил за задорные и смешные акции, выразив мнение, что «все жанры хороши, кроме скучного», однако подчеркнул, что у Ивлеевой не получилось сделать чего-то подобного. При этом артист признался, что не считает нужным наказывать блогершу и ее окружение за присутствие на голой вечеринке.

Ранее певец Филипп Киркоров оправдался перед пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым за участие в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Сама ведущая принесла извинения за организацию мероприятия такого характера.

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      Анастасия Астахова
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