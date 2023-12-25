Футболист «Динамо» Федор Смолов назвал критиковавшего его болельщика нищетой

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов вступил в перепалку с одним из болельщиков в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В комментариях к последнему посту футболиста фанат задал вопрос о том, когда Смолов выиграет обещанный Кубок России. В ответ на это форвард назвал болельщика нищетой, а критиковавший его пользователь перешел на нецензурную лексику.

В апреле 2023 года Смолов назвал журналиста клоуном после вылета команды из Кубка России по футболу. Корреспондент задал вопрос об обещании 33-летнего футболиста выиграть трофей для болельщиков и нарвался на оскорбления.

Смолов пополнил состав «Динамо» в январе 2022 года. Он дважды доходил с командой до финала Кубка России, однако не выигрывал трофей. Футболист также известен по выступлениям за «Краснодар», «Урал», «Анжи», «Локомотив» и испанскую «Сельту».