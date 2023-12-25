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21:30, 25 декабря 2023Интернет и СМИ

Сотрудников российского телеканала уволили после вечеринки в костюмах

Трех сотрудниц телеканала «Волгоград-ТРВ» уволили после вечеринки в костюмах

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Трех сотрудниц российского государственного телеканала «Волгоград-ТРВ» уволили после частной вечеринки, их наряды сочли нарушающими этику компании. Об этом сообщается в Telegram-канале вещателя.

Размещенные в соцсетях фотографии с мероприятия вызвали общественный резонанс. В частности, одна из девушек надела костюм героини комиксов Харли Квинн, другая создала образ монахини с крестом за поясом.

В ГТРК «Волгоград» подчеркнули, что новогодние корпоративы не устраивают уже много лет, а обсуждаемая вечеринка проведена за счет самих участников. Как заявили в телекомпании, сотрудницы «забыли при этом, что их внешний вид и поведение должны соответствовать статусу работника государственной телерадиокомпании». Руководство сочло эту вечеринку «неуместной, необдуманной выходкой, которая не имеет ничего общего с работой и в целом с профессиональной и общественной позицией коллектива» и провело служебное расследование.

В результате одну телеведущую и двух продюсеров уволили, заместителю директора по телевидению и радио объявлен строгий выговор, заместителю директора по кадрам указано на необходимость усиления воспитательной работы в коллективе.

Ранее ведущую программы новостей турецкого телеканала TGRT Мельтем Гюнай уволили после того, как она появилась в эфире со стаканом с логотипом сети кофеен Starbucks.

В ночь с 20 на 21 декабря в московском клубе Mutabor блогерша Анастасия Ивлеева организовала вечеринку. Дресс-код мероприятия звучал как «почти голый» и предполагал минимум одежды. Вечеринку посетили многие звезды российского шоу-бизнеса в нарядах, оголяющих тело. Попавшие в сеть видео и фото с мероприятия спровоцировали волну возмущения. Позже Ивлеева извинилась и пообещала отправить деньги, вырученные с вечеринки, на благотворительность.

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      Марина Совина
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