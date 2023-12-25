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10:04, 25 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о разрушении объектов инфраструктуры в Запорожской области

Глава ОВА Малашко сообщил о разрушениях инфраструктуры в Запорожской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На подконтрольной властям Украины территории Запорожской области были зафиксированы разрушения инфраструктурных объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко.

По его словам, в результате разрушений мирные жители не пострадали.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области. Он уточнил, что удар наносился ракетными системами залпового огня, а пострадали в результате как минимум два мирных жителя и гражданская инфраструктура.

Позднее Рогов также заявил, что российская система противовоздушной обороны отразила безуспешную атаку Вооруженных сил Украины в районе Бердянска.

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      Алевтина Запольская
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