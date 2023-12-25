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15:25, 25 декабря 2023Россия

В Госдуме ответили на сообщения украинских СМИ об отравлении Красовского

Депутат Водолацкий назвал ГУР Украины террористической организацией

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Виктор Водолацкий ответил на сообщения украинских СМИ со ссылкой на Главного управления разведки (ГУР) Украины о том, что российский журналист Антон Красовский был отравлен. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий назвал ГУР террористической организацией.

«ГУР — это террористическая организация, которая занимается убийствами, отравлениями, взрывами и так далее. Естественно, у них существует агентурная сеть. И руководство ГУР, и офицеры, которые занимаются террористической деятельностью, сегодня являются военными преступниками», — заявил Водолацкий, отвечая на вопрос о возможной причастности ГУР к отравлению Красовского.

Наша задача — собирать всю информацию и, после завершения СВО, (...) эти люди должны быть на скамье подсудимых как военные преступники и получить по полной за свои злодеяния

Виктор Водолацкийпервый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Ранее украинские СМИ заявили, что Красовского отравили. В частности, об этом написало издание Kyiv Post со ссылкой на источник из ГУР. «Красовский не объяснил, из-за чего он заболел, но источник в разведке Украины сообщил, что он был отравлен», — говорилось в публикации.

Красовский попал в больницу в начале прошлой недели. Позднее журналист написал в Telegram, что у него резко скрутило живот, после чего он потерял сознание. Его госпитализировали. Красовский добавил, что постепенно приходит в себя.

В сентябре журналист жаловался на угрозы от неизвестных. Он обнаружил на ручке входной двери своей квартиры пакет с двумя коробками и посланием, в котором упоминался теракт в отношении Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. Красовский отправил находку в ФСБ.

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      Кирилл Садовский
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