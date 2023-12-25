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07:50, 25 декабря 2023Россия

В Рособрнадзоре ответили на вопрос о глобальных изменениях в ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: глобальных изменений в ЕГЭ в ближайшие годы не будет

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Глобальных изменений в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) ждать не нужно, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РИА Новости.

«Поэтому мы сейчас глобально в ближайшие годы точно менять не собираемся. А тонкие настройки, которые у нас есть, мы честно, всегда до 1 сентября нового учебного года всем озвучиваем», — сказал Музаев.

В 2024 году без изменений остались только ЕГЭ базовой математике и химии. Как уточняли тогда в Рособрнадзоре, корректировки вносились в экзаменационные задания для улучшения системы проверки знаний будущих абитуриентов.

В Рособрнадзоре также назвали условие отмены ЕГЭ. По мнению Музаева, новая форма выпускного экзамена появится тогда, когда ЕГЭ себя изживет. В настоящее время ни в одной стране мира нет другого подхода оценки знаний учеников, кроме экзаменов, заявили в ведомстве и назвали модель ЕГЭ рабочей и постоянно совершенствующейся.

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      Анастасия Шейкина
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