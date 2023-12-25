Женщина возмутилась поведением сына и выгнала его из дома перед Новым годом

Женщина с ником roadrunner517 рассказала на Reddit, что перед Новым годом выгнала из дома мужа и сына, так как была возмущена их поведением. Ее публикация стала популярной и вызвала споры.

По словам автора поста, они с мужем воспитывают двоих детей — 15-летнюю дочь и 13-летнего сына. «Я целую вечность умоляю мужа делать больше по дому, но он продолжает вести себя как ленивый ребенок. Он делает самый минимум, и то когда я заставляю его. А наш сын берет с него пример. Не делает свои домашние дела, не убирает за собой и ждет, что сестра будет делать все за него», — сообщила roadrunner517.

Недавно рассказчица встретила в магазине подругу с ее парнем и пригласила их в гости. Она позвонила мужу, который вместе с сыном находился дома, и попросила их сделать уборку перед приходом гостей. «Когда мы спустя почти два часа приехали, дома был полный бардак. Мне никогда в жизни не было так неловко. Моя подруга улыбалась и делала вид, что все в порядке, но я видела, какими взглядами они обменивались с бойфрендом», — добавила женщина.

После этого roadrunner517 потребовала от мужа и сына уйти из дома до тех пор, пока они не научатся уважать ее и помогать по дому. По ее словам, они покинули дом и остановились в мотеле. Сын женщины звонил ей и умолял позволить ему вернуться домой, однако она отказала. «Я сказала ему, что он может снова попросить меня об этом в 2024 году, и, возможно, я разрешу ему это», — рассказала она и отметила, что не пустит ни сына, ни супруга на празднование Рождества и Нового года. Вместе с тем автор публикации отметила, что в будущем позволит сыну вернуться домой, однако пока не уверена насчет возвращения мужа.

«Вы определенно героиня в глазах дочери. Хороший способ доказать свою позицию», «Отличное начало нового года», «Ваш сын — подросток и он должен сам заботиться о своих домашних делах. (...) Возможно, ваше решение станет для него звонком к осознанию, что его отец поступает неправильно и что у лени есть последствия», — заявили комментаторы, поддержавшие поступок roadrunner517.

Однако многие другие пользователи не согласились с ними и сочли чересчур жестоким наказание для подростка. «Будь я вашим сыном, я бы никогда больше не смог вам доверять», «Вы не просто поступили как сволочь, вы еще и отвратительная мать», «Я думаю, вас можно оправдать за то, что вы выгнали из дома отца, но вам не следовало втягивать в это сына». — высказались они.

Спустя некоторое время рассказчица обновила свой пост и заявила, что все-таки забрала сына домой и извинилась перед ним. Вместе с тем подростку пришлось подписать документ, в котором он обязуется выполнять ряд дел по дому. Женщина добавила, что не стала разговаривать с мужем и будет обдумывать свои отношения с ним.

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