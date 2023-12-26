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10:45, 26 декабря 2023Ценности

Анна Семенович раскрыла секреты красоты

Кадр: @ann_semenovich

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович раскрыла секреты своей красоты. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя звезда снялась в кабинете косметолога, лежа на медицинской кушетке в специальной шапке. «У меня предновогодняя подготовка. Сегодня один день, когда я в Москве и могу все сделать», — рассказала она.

Затем знаменитость продемонстрировала лицо крупным планом во время косметологических процедур. «Мы делаем ультразвуковую чистку, но у меня будет теперь чистый-пречистый нос», — заявила Семенович.

Помимо этого, она уточнила, что следом планирует сделать безинъекционную мезотерапию, а также микротоковую терапию, которая омолаживает кожу за счет низкочастотного тока.

Ранее в декабре Лера Кудрявцева раскрыла правду о своей внешности без макияжа. Кудрявцева призналась, что перестала читать новости, и отметила, что дома она скучная.

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      Екатерина Ештокина
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