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08:48, 26 декабря 2023Культура

«Аквамена 2» покажут в российских кинотеатрах

«Аквамена 2» покажут в российских кинотеатрах 28 декабря

Кадр: фильм «Аквамен»

Вторую часть «Аквамена» покажут в российских кинотеатрах 28 декабря. Об этом сообщают «Известия».

Кинокартину обещают показать в сети «Киноквартал» (Москва), «Мираж Синема» (Санкт-Петербург, Москва, Великий Новгород, Мурманск), «Алмаз Синема» (Мытищи, Казань, Тула).

Официальный дубляж на русский подготовила студия SC Produb, которая также переводила «Мег 2: Бездна» и «Братья Супер Марио в кино».

Ранее голливудский актер Джейсон Момоа рассказал, как приводил себя в форму перед съемками фильма «Аквамен и потерянное царство».

В сентябре в сети вышел трейлер второго фильма про Аквамена с актером Джейсоном Момоа в главной роли. Сюжет сиквела повествует о противостоянии Аквамена и Черной Манты (Яхья Абдул-Матин II). Чтобы защитить Атлантиду, главный герой вынужден обратиться за помощью к брату Орму (Патрик Уилсон).

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      Марина Совина
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