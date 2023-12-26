«Аквамена 2» покажут в российских кинотеатрах 28 декабря

Вторую часть «Аквамена» покажут в российских кинотеатрах 28 декабря. Об этом сообщают «Известия».

Кинокартину обещают показать в сети «Киноквартал» (Москва), «Мираж Синема» (Санкт-Петербург, Москва, Великий Новгород, Мурманск), «Алмаз Синема» (Мытищи, Казань, Тула).

Официальный дубляж на русский подготовила студия SC Produb, которая также переводила «Мег 2: Бездна» и «Братья Супер Марио в кино».

Ранее голливудский актер Джейсон Момоа рассказал, как приводил себя в форму перед съемками фильма «Аквамен и потерянное царство».

В сентябре в сети вышел трейлер второго фильма про Аквамена с актером Джейсоном Момоа в главной роли. Сюжет сиквела повествует о противостоянии Аквамена и Черной Манты (Яхья Абдул-Матин II). Чтобы защитить Атлантиду, главный герой вынужден обратиться за помощью к брату Орму (Патрик Уилсон).